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Торговый павильон на рынке

Торговый павильон на рынке – это оптимальный вариант для расширения клиентской базы с минимумом финансовых и временных затрат, которые гарантируют прирост покупателей. Направьте ресурсы на органическое развитие бизнеса, а мы позаботимся об остальном!

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Торговый павильон на рынке в Ангарске

Торговый павильон мебели на заказ

Торговый павильон на рынке в Ангарске – это собственное пространство для реализации товаров и услуг с минимальными затратами. Администрация рынка «Сатурн» подберет оптимальный вариант под запросы клиента с учетом деятельности.

Успех развития бизнеса напрямую зависит от месторасположения павильона и развитой инфраструктуры вокруг. Близкое расположение к центральным улицам города гарантирует высокую проходимость покупателей и является залогом стабильного развития бизнеса.

Мы предлагаем предпринимателям различные торговые площадки:

  • павильоны, площадки, места на рынке площадью до 1000 кв.м;
  • охраняемые участки территории для хранения и торговли;
  • благоустроенные складские помещения и павильоны.

Дополнительно мы берем на себя все обязательства по предоставлению коммуникаций и оборудования, а все объекты находятся под надежной охраной.

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Торговые павильоны для бизнеса

Торговый павильон металлоремонта и изготовления ключей

Арендовать торговый павильон у собственника можно на выгодных условиях, но для этого необходимо подобрать подходящий по площади и расположению вариант.

Ключевыми преимуществами аренды выступают:

  • приемлемый ценовой диапазон;
  • безопасность и служба охраны;
  • наличие коммуникаций;
  • органический прирост клиентов.

Покупатели ценят привлекательные условия аренды наших торговых павильонов.

Дополнительные услуги и все необходимые коммуникации делают такую торговую точку максимально удобной, а расположение в оживленном месте способствует привлечению большого количества клиентов.

Аренда для коммерческих организаций

Торговый павильон светотехники - лампы, светильники и люстры

Мы предлагаем различные варианты планировочных решений для любых видов предпринимательской деятельности, а разнообразие помещений позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом потребностей клиента.

На наших площадях представлены различные торговые точки по приемлемой стоимости, а цена аренды зависит от следующих факторов:

  • площади помещения;
  • назначения объекта;
  • коммуникаций, оборудования и расположения;

Снять торговое помещение у собственника вы можете прямо сейчас!

Звоните по номерам телефонов, которые можно найти на странице Контакты, и мы подберем лучший вариант по приемлемой стоимости!

Появились вопросы по павильону на рынке?

Вопросы по оплате коммунальных услуг

Парковка для автомобилей перед торговым центром Ангарский

Железнодорожные пути и вагоны

Разгрузка железнодорожного вагона со строительными материалами

Вопросы по офисам и помещениям

Аренда офисных помещений и помещений свободного назначения

Частые вопросы по аренде складов

Холодный склад, оборудованный автомобильной рампой

Свяжитесь с нами и получите лучшее предложение по аренде!

665813, г. Ангарск, квартал 125, стр. 1
E-mail: arenda@saturn-angarsk.ru
Viber
WhatsApp

Бесплатный звонок по России

8 800 350 50 62
+7 (3955) 57-50-52 +7 (901) 665-43-82

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Удобное расположение привлекает на территорию рынка ежедневно более 6000 покупателей на 2500 автомобилях в поисках самых разных товаров, а арендаторы высоко ценят техническую оснащенность помещений, полный комплекс коммунальных услуг и вспомогательную инфраструктуру

Аренда торговой площади в Ангарске
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Аренда земли под павильон в Ангарске
Аренда земли под павильон
Аренда торговой площади в Ангарске
Аренда железнодорожных путей
Адрес:
665813, г. Ангарск,
квартал 125, стр. 1
Бесплатный телефон:
8 800 350 50 62
+7 (3955) 57-50-52
+7 (901) 665-43-82
+7 (901) 665-43-82
+7 (901) 665-43-82
Время работы:
Пн-Сб: с 09:00 до 17:00
Вс: с 09:00 до 16:00
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