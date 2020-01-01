Торговый павильон на рынке в Ангарске – это собственное пространство для реализации товаров и услуг с минимальными затратами. Администрация рынка «Сатурн» подберет оптимальный вариант под запросы клиента с учетом деятельности.

Успех развития бизнеса напрямую зависит от месторасположения павильона и развитой инфраструктуры вокруг. Близкое расположение к центральным улицам города гарантирует высокую проходимость покупателей и является залогом стабильного развития бизнеса.

Мы предлагаем предпринимателям различные торговые площадки:

павильоны, площадки, места на рынке площадью до 1000 кв.м;

павильоны, площадки, места на рынке площадью до 1000 кв.м; охраняемые участки территории для хранения и торговли;

охраняемые участки территории для хранения и торговли; благоустроенные складские помещения и павильоны.

Дополнительно мы берем на себя все обязательства по предоставлению коммуникаций и оборудования, а все объекты находятся под надежной охраной.