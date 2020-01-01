Торговый павильон на рынке – это оптимальный вариант для расширения клиентской базы с минимумом финансовых и временных затрат, которые гарантируют прирост покупателей. Направьте ресурсы на органическое развитие бизнеса, а мы позаботимся об остальном!
Торговый павильон на рынке в Ангарске – это собственное пространство для реализации товаров и услуг с минимальными затратами. Администрация рынка «Сатурн» подберет оптимальный вариант под запросы клиента с учетом деятельности.
Успех развития бизнеса напрямую зависит от месторасположения павильона и развитой инфраструктуры вокруг. Близкое расположение к центральным улицам города гарантирует высокую проходимость покупателей и является залогом стабильного развития бизнеса.
Мы предлагаем предпринимателям различные торговые площадки:
Дополнительно мы берем на себя все обязательства по предоставлению коммуникаций и оборудования, а все объекты находятся под надежной охраной.
Арендовать торговый павильон у собственника можно на выгодных условиях, но для этого необходимо подобрать подходящий по площади и расположению вариант.
Ключевыми преимуществами аренды выступают:
Покупатели ценят привлекательные условия аренды наших торговых павильонов.
Дополнительные услуги и все необходимые коммуникации делают такую торговую точку максимально удобной, а расположение в оживленном месте способствует привлечению большого количества клиентов.
Мы предлагаем различные варианты планировочных решений для любых видов предпринимательской деятельности, а разнообразие помещений позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом потребностей клиента.
На наших площадях представлены различные торговые точки по приемлемой стоимости, а цена аренды зависит от следующих факторов:
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Удобное расположение привлекает на территорию рынка ежедневно более 6000 покупателей на 2500 автомобилях в поисках самых разных товаров, а арендаторы высоко ценят техническую оснащенность помещений, полный комплекс коммунальных услуг и вспомогательную инфраструктуру